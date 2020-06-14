Джон Джонс намерен возобновить учёбу

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил о желании возобновить учёбу и получить степень младшего специалиста.

«Только что получил звонок из Центрального колледжа штата Айова. Думаю, что я могу вернуться к учёбе. Более чем вероятно, что я буду учиться в Нью-Мехико или буду брать уроки онлайн. Честно, мне просто хочется получить степень младшего специалиста», — написал Джонс в «Твиттере».

До начала выступлений в смешанных единоборствах на профессиональном уровне Джонс учился в Центральном колледже штата Айовы на юриста. Позже он оставил учёбу ради большого спорта.

Напомним, в последнее время Джонс конфликтует с президентом UFC на почве финансовых разногласий. Джон даже заявлял о желании отказаться от титула чемпиона, но в организации пока не приняли решение лишить Джонса пояса.