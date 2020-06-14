Эспиноза одержал победу над Де Ла Росой единогласным решением на турнире UFC on ESPN 10

В первом бою главного карда турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходящем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», в легчайшем весе встретились два представителя США – Джордан Эспиноза и Марк Де Ла Роса.

Бой прошёл при тотальном превосходстве 30-летнего Эспинозы, который нанёс 193 удара, 145 (66%) из них оказались точными, в то время как у 25-летнего Де Ла Росы на счету лишь 25 точных попаданий с точностью 28%. Единогласным решением судей победу одержал Джордан Эспиноза – 30-26, 30-27, 30-27.

Для Марка Де Ла Росы это поражение четвёртым кряду и восьмым в карьере ММА (14-8-1), а для Джордана Эспинозы эта победа — 15-я (15-7-1).

Напомним, в главном бою турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все подробности — в трансляции «Чемпионата».