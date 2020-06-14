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Эспиноза одержал победу над Де Ла Росой единогласным решением на турнире UFC on ESPN 10

Эспиноза одержал победу над Де Ла Росой единогласным решением на турнире UFC on ESPN 10
Бокс/ММА / UFC 0

В первом бою главного карда турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходящем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», в легчайшем весе встретились два представителя США – Джордан Эспиноза и Марк Де Ла Роса.

Бой прошёл при тотальном превосходстве 30-летнего Эспинозы, который нанёс 193 удара, 145 (66%) из них оказались точными, в то время как у 25-летнего Де Ла Росы на счету лишь 25 точных попаданий с точностью 28%. Единогласным решением судей победу одержал Джордан Эспиноза – 30-26, 30-27, 30-27.

Для Марка Де Ла Росы это поражение четвёртым кряду и восьмым в карьере ММА (14-8-1), а для Джордана Эспинозы эта победа — 15-я (15-7-1).

Напомним, в главном бою турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все подробности — в трансляции «Чемпионата».

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 10), Лас-Вегас, США
Джордан Эспиноза (W) - Марк Де Ла Роса
14 июня 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Джордан Эспиноза
Окончено
PTS
Марк Де Ла Роса
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