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Фили одержал победу над Журденом раздельным решением на турнире UFC on ESPN 10

Фили одержал победу над Журденом раздельным решением на турнире UFC on ESPN 10
Бокс/ММА / UFC 0

На турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходящем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», состоялся второй бой основного карда, в котором встретились американец Андре Фили и канадец Шарль Журден. Победу присудили Фили раздельным решением судей за счёт пяти тейкдаунов.

Полный кард турнира
Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Джессика Ай — Синтия Кальвильо
Карл Роберсон — Марвин Веттори
Мераб Двалишвили — Густаво Лопес
Андре Фили — Чарльз Журден
Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.

Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Мария Агапова — Ханна Сайферс
Чарльз Роса — Кевин Агилар
Джулия Авила — Джина Мазани
Заррух Адашев — Тайсон Нэм
Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.

Напомним, в главном бою турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все подробности — в трансляции «Чемпионата».

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