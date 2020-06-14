Фили одержал победу над Журденом раздельным решением на турнире UFC on ESPN 10

На турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходящем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», состоялся второй бой основного карда, в котором встретились американец Андре Фили и канадец Шарль Журден. Победу присудили Фили раздельным решением судей за счёт пяти тейкдаунов.

Полный кард турнира

Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Густаво Лопес

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.



Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Мария Агапова — Ханна Сайферс

Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Заррух Адашев — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.

Напомним, в главном бою турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все подробности — в трансляции «Чемпионата».