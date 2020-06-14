Веттори одолел Роберсона удушающим приёмом на UFC on ESPN 10

Итальянец Марвин Веттори нанёс поражение американцу Карлу Роберсону в соглавном бою турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходящего в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс».



Сначала бой проходил в стойке, но через некоторое время переместился в партер, где Веттори с третьей попытки сумел закрыть на шее соперника замок и заставил Роберсона сдаться.



Полный кард турнира

Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Густаво Лопес

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.



Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Мария Агапова — Ханна Сайферс

Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Заррух Адашев — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.



Напомним, в главном бою турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все подробности — в трансляции «Чемпионата».

Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10