Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10

На турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», состоялся главный бой основного карда. В нём встретились американки Джессика Ай и Синтия Кальвильо.



Первый раунд прошёл в равной борьбе, но начиная со второго Кальвильо начала завоёвывать преимущество, и к концу поединка не оставалось сомнений, что судьи назовут победительницей именно Синтию.

Полный кард турнира

Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Густаво Лопес

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.



Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Мария Агапова — Ханна Сайферс

Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Заррух Адашев — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.



Напомним, все подробности прошедшего турнира — в трансляции «Чемпионата».