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Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10

Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10
Бокс/ММА / UFC 0

На турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», состоялся главный бой основного карда. В нём встретились американки Джессика Ай и Синтия Кальвильо.

Первый раунд прошёл в равной борьбе, но начиная со второго Кальвильо начала завоёвывать преимущество, и к концу поединка не оставалось сомнений, что судьи назовут победительницей именно Синтию.

Полный кард турнира
Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Джессика Ай — Синтия Кальвильо
Карл Роберсон — Марвин Веттори
Мераб Двалишвили — Густаво Лопес
Андре Фили — Чарльз Журден
Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.

Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Мария Агапова — Ханна Сайферс
Чарльз Роса — Кевин Агилар
Джулия Авила — Джина Мазани
Заррух Адашев — Тайсон Нэм
Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.

Напомним, все подробности прошедшего турнира — в трансляции «Чемпионата».

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