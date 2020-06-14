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Удушающий приём Веттори в поединке с Роберсоном на UFC on ESPN 10

Удушающий приём Веттори в поединке с Роберсоном на UFC on ESPN 10
Бокс/ММА / UFC 0

В соглавном бою турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившего в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», итальянец Марвин Веттори в первом же раунде задушил американца Карла Роберсона.

После непродолжительной и равной работы в стойке, бойцы переместились на канвас, где показали весьма активную и разнообразную борьбу. Несколько раз контроль переходил от одного атлета к другому, но в какой-то момент Веттори сумел занять доминирующее положение и принялся поливать Карла градом ударов, в которые вкладывал всю свою досаду и злость к оппоненту. Ударка перемежалась с попытками удушения и с третьей попытки Марвину удалось закрыть на шее соперника замок. Роберсон попросил пощады, но итальянец ещё секунду-полторы душил соперника. Это была одиннадцатая победа Веттори в первом раунде.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео боя Веттори – Роберсон.

Веттори одолел Роберсона удушающим приёмом на UFC on ESPN 10
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