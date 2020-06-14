Удушающий приём Веттори в поединке с Роберсоном на UFC on ESPN 10

В соглавном бою турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившего в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», итальянец Марвин Веттори в первом же раунде задушил американца Карла Роберсона.
После непродолжительной и равной работы в стойке, бойцы переместились на канвас, где показали весьма активную и разнообразную борьбу. Несколько раз контроль переходил от одного атлета к другому, но в какой-то момент Веттори сумел занять доминирующее положение и принялся поливать Карла градом ударов, в которые вкладывал всю свою досаду и злость к оппоненту. Ударка перемежалась с попытками удушения и с третьей попытки Марвину удалось закрыть на шее соперника замок. Роберсон попросил пощады, но итальянец ещё секунду-полторы душил соперника. Это была одиннадцатая победа Веттори в первом раунде.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео боя Веттори – Роберсон.
- 14 июня 2020
-
07:54
-
07:46
-
07:37
-
07:23
-
06:29
-
06:05
-
05:46
-
04:57
-
04:23
-
04:00
-
03:23
-
00:55
- 13 июня 2020
-
23:24
-
22:56
-
21:55
-
20:30
-
19:52
-
18:49
-
18:34
-
18:15
-
17:09
-
16:17
-
15:06
-
12:33
-
12:31
-
12:02
-
11:16
-
10:53
-
09:53
-
09:39
-
05:49
-
00:56
-
00:42
-
00:18
- 12 июня 2020
-
23:11