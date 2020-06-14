Агапова задушила Сайферс на турнире UFC on ESPN 10. Видео
Мария Агапова блистательно дебютировала в UFС. На турнире в UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», она доминировала в стойке, атаковала опасно и разнообразно, нанесла 29 акцентированных ударов, из них 20 — в область головы.
Заставив соперницу бегать от себя, казахстанская спортсменка улучила момент, забралась Ханне Сайферс на спину, закрыла замок и уронила соперницу на канвас. Ханна незамедлительно сдалась.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео боя Мария Агапова – Ханна Сайферс, который продолжался всего 2 минуты и 42 секунды.
Все подробности турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившего в Лос-Анджелесе, можно узнать в трансляции, которую «Чемпионат» проводил в режиме онлайн.
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