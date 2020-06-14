Быстрая победа Авилы над Мазани на UFC on ESPN 10

Американка Джулия Авила разделалась со своей соотечественницей Джиной Мазани всего за 16 секунд. Это четвёртый по скорости финиш в истории дивизиона. В одной атаке Авила провела 16 акцентированных ударов, 15 из них пришлись Джине в голову.



«Чемпионат» предлагает вам видео поединка Авила – Мазани.

В главном бое вечера встречались ещё две представительницы США Джессика Ай и Синтия Кальвильо. Победа досталась Синтии единогласным решением судей.

Полный кард турнира

Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Густаво Лопес

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.



Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Мария Агапова — Ханна Сайферс

Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Заррух Адашев — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.

Все подробности о турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», можно узнать их онлайн трансляции «Чемпионата».