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Быстрая победа Авилы над Мазани на UFC on ESPN 10

Быстрая победа Авилы над Мазани на UFC on ESPN 10
Бокс/ММА / UFC 0

Американка Джулия Авила разделалась со своей соотечественницей Джиной Мазани всего за 16 секунд. Это четвёртый по скорости финиш в истории дивизиона. В одной атаке Авила провела 16 акцентированных ударов, 15 из них пришлись Джине в голову.

«Чемпионат» предлагает вам видео поединка Авила – Мазани.

В главном бое вечера встречались ещё две представительницы США Джессика Ай и Синтия Кальвильо. Победа досталась Синтии единогласным решением судей.

Полный кард турнира
Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Джессика Ай — Синтия Кальвильо
Карл Роберсон — Марвин Веттори
Мераб Двалишвили — Густаво Лопес
Андре Фили — Чарльз Журден
Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.

Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Мария Агапова — Ханна Сайферс
Чарльз Роса — Кевин Агилар
Джулия Авила — Джина Мазани
Заррух Адашев — Тайсон Нэм
Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.

Все подробности о турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», можно узнать их онлайн трансляции «Чемпионата».

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