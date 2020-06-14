Двалишвили в эффектном стиле одержал четвёртую подряд победу в UFC

В ночь с 13 на 14 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC VEGAS2 on ESPN. В его предварительном карде встретились Мераб Двалишвили и Густаво Лопес. Спортсмен из Грузии тотально доминировал на протяжении всей встречи и провёл несколько эффектных бросков, после чего развивал успех.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Отметим, что Двалишвили должен был встретиться с Рэем Боргом, но по семейным обстоятельствам тот снялся с турнира за двое суток до боя. В результате Двалишвили провёл встречу в промежуточном весе. Победа над Лопесом стала для него четвёртой кряду в UFC. В лучшей лиге мира он провёл шесть поединков, победил четыре раза и дважды проиграл.