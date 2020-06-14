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Дана Уайт — о критике карда турнира UFC: не нравится — не смотрите

Дана Уайт — о критике карда турнира UFC: не нравится — не смотрите
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт ответил критикам, которые посчитали кард завершившегося турнира в Лас-Вегасе недостаточно хорошим. По словам функционера, он никого не заставляет смотреть поединки. Вместе с тем Уайт подчеркнул, что настоящие ценители смешанных единоборств смотрят все бои.

«Посчитайте, сколько плохих кардов у нас получилось за 20 лет? Думаю, вы сосчитаете их на пальцах одной руки. Не все бои предназначены для всех болельщиков. Не нравится — не смотрите. Посмотрите следующий. Не хотите? Посмотрите турнир через три недели. У нас будут турниры всё лето. Если кому-то не нравится, пусть не смотрит. Но на самом деле плохих кардов не бывает. Если вы болельщик ММА, то будете смотреть все поединки», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC VEGAS 2 on ESPN.

Напомним, главным поединком минувшего турнира стала встреча Джессики Ай и Синтии Кальвильо.

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