Веттори: хочу получить реванш с Адесаньей

Боец UFC в среднем весе Марвин Веттори прокомментировал победу над Карлом Роберсоном на минувшем турнире промоушена, а также выразил готовность сразиться с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей, с которым у него уже есть история взаимоотношений.

«Упорно тренировался, и победа — награда за труд. Все избегают поединка со мной, но не думаю, что у них получится прятаться постоянно. Хочу вернуться в гонку за титул и получить реванш с Исраэлем Адесаньей», — приводит слова итальянца MMA Fighting.

Марвин Веттори и Исраэль Адесанья бились в 2018 году. Тогда нигериец победил раздельным решением судей. Их встреча остаётся одной из самых сложных для Адесаньи за годы в UFC. Отметим, в преддверии поединка с Роберсоном Веттори даже не входил в топ-15 рейтинга среднего веса.