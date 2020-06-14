Веттори: хочу получить реванш с Адесаньей

Боец UFC в среднем весе Марвин Веттори прокомментировал победу над Карлом Роберсоном на минувшем турнире промоушена, а также выразил готовность сразиться с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей, с которым у него уже есть история взаимоотношений.
«Упорно тренировался, и победа — награда за труд. Все избегают поединка со мной, но не думаю, что у них получится прятаться постоянно. Хочу вернуться в гонку за титул и получить реванш с Исраэлем Адесаньей», — приводит слова итальянца MMA Fighting.
Марвин Веттори и Исраэль Адесанья бились в 2018 году. Тогда нигериец победил раздельным решением судей. Их встреча остаётся одной из самых сложных для Адесаньи за годы в UFC. Отметим, в преддверии поединка с Роберсоном Веттори даже не входил в топ-15 рейтинга среднего веса.
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