Дана Уайт прокомментировал информацию о стрелке из Техаса, представившемся бойцом UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию о стрелке из Сан-Антонио (штат Техас, США), который представился бойцом UFC, а после устроил пальбу на парковке одного из баров и ранил восемь человек.

«Мир сходит с ума. Конечно, я слышал об этом. Надеюсь, это не так. Знаете, сколько лысых мужиков, представляющихся Даной Уайтом?! Это просто невероятные истории. Надеюсь, здесь такая же ситуация.

Что будет с теми, кто прикидывается мною? О, с ними случится много плохих вещей", — пошутил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC.

Напомним, информация о стрелке из Сан-Антонио появилась вчера, 13 июня. Известно, что все восемь пострадавших госпитализированы и их состояние оценивается как стабильное.