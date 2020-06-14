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Дана Уайт прокомментировал информацию о стрелке из Техаса, представившемся бойцом UFC

Дана Уайт прокомментировал информацию о стрелке из Техаса, представившемся бойцом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию о стрелке из Сан-Антонио (штат Техас, США), который представился бойцом UFC, а после устроил пальбу на парковке одного из баров и ранил восемь человек.

«Мир сходит с ума. Конечно, я слышал об этом. Надеюсь, это не так. Знаете, сколько лысых мужиков, представляющихся Даной Уайтом?! Это просто невероятные истории. Надеюсь, здесь такая же ситуация.

Что будет с теми, кто прикидывается мною? О, с ними случится много плохих вещей", — пошутил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC.

Напомним, информация о стрелке из Сан-Антонио появилась вчера, 13 июня. Известно, что все восемь пострадавших госпитализированы и их состояние оценивается как стабильное.

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