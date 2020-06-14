Файфер и Кудряшов должны встретиться в августе

Бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии Руслан Файфер рассказал, что в августе планирует провести поединок с другим бывшим участником WBSS, экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Дмитрием Кудряшовым.

«Только начал подготовку к следующему поединку. Если помните, в начале мая в Ростове-на-Дону я должен был провести бой с Дмитрием Кудряшовым, но встреча была перенесена из-за пандемии. И вот теперь наш с Димой бой запланирован на август в Сочи. Теперь ждём официального объявления, поскольку точные сроки ещё не названы. Пребываю в приподнятом настроении уже после того, как пришла новость даже с предварительной датой.



С Димой мы в нормальных отношениях, несколько раз пересекались. Очень опытный и известный боксёр. Достаточно популярен в нашей стране. Когда ещё не начал профессиональную карьеру, я уже следил за нашими боксерами, и Дима попадал в поле моего зрения. Все знают, что у Димы очень сильный удар. Он физически развитый боксёр. Лучше говорить о преимуществах соперника, а его недостатки постараюсь показать на ринге. С тренерским штабом мы разбирали действия Кудряшова и знаем, чего ожидать. Мы знаем его и сильные, и слабые стороны. А они есть у всех боксёров», — приводит слова Файфера официальный сайт Российской федерации бокса.