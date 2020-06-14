Уайт не собирается организовывать поединок Андерсона Силвы с Петтисом
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавнюю публичную переписку в социальной сети экс-чемпионом лиги Андерсона Силвы и Энтони Петтиса. Бойцы договорились о проведении встречи, но глава промоушена исключил такой вариант.
«Я видел эти новости. Петтис и Силва? Чёрт возьми, нет! Эти парни постоянно несут какую-то чушь в „Твиттере“. Есть ли у меня потенциальный соперник для Силвы? Нет, пока нет», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, 45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года, уступив Джареду Каноннье, то было шестое для него поражение в последних восьми встречах. Что касается Петтиса, то он предыдущий бой провёл в минувшем месяце, когда справился с Дональдом Серроне.
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