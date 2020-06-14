Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бывшая чемпионка UFC Миша Тэйт родила в домашних условиях

Бывшая чемпионка UFC Миша Тэйт родила в домашних условиях
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тэйт во второй раз стала мамой. Американка сообщила об этом на своей странице в «Инстаграме». При этом бывшей обладательнице титула пришлось рожать дома.

«Сегодня я снова стала мамой. Этот опыт был уникальным. Планировали роды в больнице, но у нашего сына были другие планы. Дэкстон Уилдер Нуньес родился 14 июня в 8:20 утра у нас дома. Семья приветствует сына. Это было совершенно прекрасно, и я на седьмом небе от счастья. Не могу выразить всех слов благодарности мужу. Ты держал меня сфокусированной и помог родить в неожиданных обстоятельствах. Я действительно не смогла бы это сделать без тебя», — написала Тэйт.

Соответствующий пост можно увидеть на странице девушки в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020