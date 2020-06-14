Бывшая чемпионка UFC Миша Тэйт родила в домашних условиях
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тэйт во второй раз стала мамой. Американка сообщила об этом на своей странице в «Инстаграме». При этом бывшей обладательнице титула пришлось рожать дома.
«Сегодня я снова стала мамой. Этот опыт был уникальным. Планировали роды в больнице, но у нашего сына были другие планы. Дэкстон Уилдер Нуньес родился 14 июня в 8:20 утра у нас дома. Семья приветствует сына. Это было совершенно прекрасно, и я на седьмом небе от счастья. Не могу выразить всех слов благодарности мужу. Ты держал меня сфокусированной и помог родить в неожиданных обстоятельствах. Я действительно не смогла бы это сделать без тебя», — написала Тэйт.
Соответствующий пост можно увидеть на странице девушки в «Инстаграме».
- 14 июня 2020
-
17:30
-
16:33
-
16:24
-
15:56
-
14:39
-
13:17
-
12:46
-
11:19
-
10:15
-
09:12
-
08:50
-
07:54
-
07:46
-
07:37
-
07:23
-
06:29
-
06:05
-
05:46
-
04:57
-
04:23
-
04:00
-
03:23
-
00:55
- 13 июня 2020
-
23:24
-
22:56
-
21:55
-
20:30
-
19:52
-
18:49
-
18:34
-
18:15
-
17:09
-
16:17
-
15:06
-
12:33
Партнерский контент