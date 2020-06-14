Бывшая чемпионка UFC Миша Тэйт родила в домашних условиях

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тэйт во второй раз стала мамой. Американка сообщила об этом на своей странице в «Инстаграме». При этом бывшей обладательнице титула пришлось рожать дома.

«Сегодня я снова стала мамой. Этот опыт был уникальным. Планировали роды в больнице, но у нашего сына были другие планы. Дэкстон Уилдер Нуньес родился 14 июня в 8:20 утра у нас дома. Семья приветствует сына. Это было совершенно прекрасно, и я на седьмом небе от счастья. Не могу выразить всех слов благодарности мужу. Ты держал меня сфокусированной и помог родить в неожиданных обстоятельствах. Я действительно не смогла бы это сделать без тебя», — написала Тэйт.

Соответствующий пост можно увидеть на странице девушки в «Инстаграме».