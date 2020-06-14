Густафссон: собираюсь растерзать Вердума

Боец UFC экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Александер Густафссон, объявивший о возобновлении карьеры, проведёт следующий поединок с экс-чемпионом лиги в тяжёлом весе Фабрисиу Вердумом. Для шведа это будет первый поединок в тяжёлой весовой категории, но, невзирая на это, он планирует одержать уверенную победу.

«Вердум опытен и практически легенда нашего спорта. В последнее время он набрал вес, но не стану его недооценивать. У него в арсенале много трюков, он владеет чёрным поясом. И, как и все другие в тяжёлом весе, он жёстко бьёт. Так что для меня это большой вызов, я мотивирован провести с ним поединок. Буду готов к тому, чтобы одержать победу. Это не игра, и я собираюсь растерзать Вердума и забрать свою победу», — приводит слова Густафссона BJ Penn.