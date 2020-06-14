Емельяненко: как Минеева побью, женюсь на любимой своей

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что сыграет свадьбу после победы над Владимиром Минеевым.



«Постригся, навёл красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Владимир Минеев заявил, что подписал контракт на бой с Александром Емельяненко. Поединок должен был состояться ещё в мае, но был перенесён из-за пандемии коронавируса на неопределённый срок.



38-летний Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. На его счету 36 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, один бой завершился вничью.