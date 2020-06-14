Менеджер Хабиба: Макгрегор как старая проститутка — ему хочется внимания

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора объявить о завершении карьеры.
«Он наказан за плохое поведение, пусть теперь посидит. Провели бой с Фергюсоном, будь занят, поддерживай свою активность. Подерись с Хорхе Масвидалем. Помните, он говорил о нас, что мы должны делать? Так вот что получается. Он завершил карьеру? Да он как старая проститутка — ему хочется внимания», — приводит слова Адбель-Азиза TMZ.
Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что он не видит привлекательных вариантов для боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.
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