Дэвид Аллен: Фьюри способен нокаутировать любого

Британский боксёр Дэвид Аллен поделился мыслями о соотечественнике, чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри.



«Я на одном уровне с лучшими британскими британскими боксёрами, но Тайсон Фьюри очень хорош. Он мог бы побить меня, даже если бы одна рука у него была привязана за спиной. Я много лет повторял, что Фьюри является самым сильным панчером из тех, с кем я когда-либо выходил на ринг. Мне никогда так сильно не били.



Думаю, Фьюри нравится делать другим больно. Он мог бы легко нокаутировать каждого, но ему нравится боксировать и выводить соперников из себя», — приводит слова Дэвида Аллена BoxingNews.

Напомним, Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух поединков.