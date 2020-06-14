Дэвид Аллен: Фьюри способен нокаутировать любого
Британский боксёр Дэвид Аллен поделился мыслями о соотечественнике, чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри.
«Я на одном уровне с лучшими британскими британскими боксёрами, но Тайсон Фьюри очень хорош. Он мог бы побить меня, даже если бы одна рука у него была привязана за спиной. Я много лет повторял, что Фьюри является самым сильным панчером из тех, с кем я когда-либо выходил на ринг. Мне никогда так сильно не били.
Думаю, Фьюри нравится делать другим больно. Он мог бы легко нокаутировать каждого, но ему нравится боксировать и выводить соперников из себя», — приводит слова Дэвида Аллена BoxingNews.
Напомним, Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух поединков.
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