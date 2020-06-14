Фьюри встал на защиту Уинстона Черчилля на фоне протестов

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри встал на защиту бывшего премьер-министра Великобритании Уинсона Черчилля, которого обвинили в расизме на фоне протестов в США жители Туманного альбиона.



«Это великий человек — сэр Уинстон Черчилль. Он спас миллионы жизней в Великобритании и по всему миру. Сделал возможной жизнь в том мире, который мы сегодня знаем. Не стоит забывать, если бы Гитлер победил во Второй мировой войне, в Европе уже не было бы ни чёрных, ни цыган, ни евреев. Их всех просто убили бы. Мы обязаны жизнями этому легендарному человеку.



Сэр Уинстон Черчилль, отдаю вам честь, как патриот. Покойтесь с миром, величайший лидер», — написал в своём «инстаграме» Тайсон Фьюри.