Калвильо обвинила Ай в жульничестве на взвешивании

Боец UFC Синтия Калвильо считает, что её соперница Джессика Ай жульничала на церемонии взвешивания. Напомним, Ай не уложилась в лимит весовой категории на 0,2 фунта. Это не помешало Калвильо одержать уверенную победу.



«Знала, что она будет огромной. Она не уложилась в вес, и, будем честны, это было не сто граммов. Она превысила лимит гораздо сильнее, однако держалась за полотенце на весах. Знаю это точно, её тренер сказал, что она превысила лимит на 1,6 килограмма. Однако она держалась за полотенце и ушла с таким результатом. Поэтому она была такой гордой после взвешивания.



Она сказала, что не смогла согнать всего 100 граммов, но это не так. Она была гораздо тяжелее меня. Я не просто поднялась на категорию выше — я дралась с девушкой, которая была в легчайшем весе», — приводит слова Калвильо MMAFighting.