Чемпион M-1 Global Роман Богатов дебютирует в UFC 11 июля на «Бойцовском острове»

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион M-1 Global Роман Богатов дебютирует в промоушене UFC 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет бразилец Леонардо Сантос. Об этом сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.



«Бой пройдет 11 июля, соперником станет Леонардо Сантос», — цитирует Саята Абдрахманова ТАСС.



Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, как идут работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, могли проводить поединки без риска заболеть.



Примечательно, что на «бойцовском острове» дебютируют ещё несколько бойцов, включая Умара Нурмагомедова и бывшего чемпиона Fight Nights Global Жалгаса Жумагулова.