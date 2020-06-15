Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о подготовке к поединку с Кёртисом Блейдсом.



«Сейчас в России сложная эпидемиологическая ситуация, особенно в Москве. По этой причине тренировочные залы, в том числе наш, были закрыты на два месяца. Но я делал всё возможное, чтобы поддерживать форму и тренировался дома. В последние две недели, как только бой был подтверждён, мы организовали полноконтактный спарринг. Конечно, мы не смогли реализовать некоторые планы, но в целом я остался доволен той работой, что мы провели.



Поединок с Фрэнсисом Нганну? Рано или поздно мы встретимся. Возможно, после моей следующей победы», — приводит слова Александра Волкова MMAFighting.



Волков встретится с Блейдсом 20 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 173.