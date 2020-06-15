Дос Аньос вызвал на бой Макгрегора

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос вызвал на бой Конора Макгрегора.

«Нет больше «если», давайте сделаем это», — написал дос Аньос в «Твиттере», прикрепив к записи фото с Макгрегором.

Рафаэль дос Аньос должен был подраться с Конором Макгрегором в 2016 году на турнире UFC 196. Однако, тогда бой сорвался из-за того, что дос Аньос сломал стопу. Его заменил Нейт Диаз, которому Макгрегор проиграл.

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.