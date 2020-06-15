«Поддержим дагестанского производителя». Магомедшарипов показал новую спортивную базу

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов показал фото новой спортивной базы в Гуниб.
«На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя», — написал Магомедшарипов в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Забита Магомедшарипова.
Свой следующий бой Магомедшарипов проведёт с Яиром Родригесом в августе.
На счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Последний бой Забит провёл в декабре прошлого года и одержал победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) присудили победу российскому бойцу.
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