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«Поддержим дагестанского производителя». Магомедшарипов показал новую спортивную базу

«Поддержим дагестанского производителя». Магомедшарипов показал новую спортивную базу
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов показал фото новой спортивной базы в Гуниб.

«На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя», — написал Магомедшарипов в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Забита Магомедшарипова.

Свой следующий бой Магомедшарипов проведёт с Яиром Родригесом в августе.

На счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Последний бой Забит провёл в декабре прошлого года и одержал победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) присудили победу российскому бойцу.

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