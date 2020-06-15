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Ислам Махачев может провести бой в UFC в июле или августе

Ислам Махачев может провести бой в UFC в июле или августе
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, следующий поединок может провести в конце июля — начале августа. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

По словам менеджера, Махачеву пока не нашли соперника, вследствие чего сложно определить дату предстоящего поединка.

«Махачев, возможно, подерётся в конце июля — августе. Работаем над этим. У него основная проблема — соперник, а в этих условиях ситуация усложняется», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету 28-летнего россиянина 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Бёрнс обошёл в рейтинге UFC Масвидаля и Ковингтона, Махачев потерял одну позицию
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