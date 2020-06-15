Исмаилов: придёт день, и кто-то выложит фото со мной, тяжело осознавая, что меня уже нет!

Российский боец MMA Магомед Исмаилов сообщил о смерти близкого друга по имени Асламбек, фото с которым он выложил в «Инстаграм».
«Ушёл из жизни достойный человек, мой брат Асламбек! Пусть Аллах облегчит ему пребывание в последующей жизни и простит грехи! Пусть уход из этого бренного мира станет для него только облегчением! Амин.
Придёт день, и кто-то выложит фото со мной, тяжело осознавая, что меня уже нет! И лучшее, на что я мог бы надеяться, — что оставил на этой земле людей, которые будут искренне просить за меня в своих молитвах! А до тех пор я всегда буду просить у Всевышнего и молиться за брата Асламбека. Ин ша Аллах!» — написал Исмаилов, прикрепив текст к фотографиям с Асламбеком.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.
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