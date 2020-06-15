Видео: проморолик боя Волков — Блейдс

Опубликован проморолик предстоящего поединка российского бойца смешанного стиля Александра Волкова и американца Кёртиса Блейдса. Напомним, бой Волкова и Блейдса, представляющих тяжёлую весовую категорию, возглавит турнир UFC Вегас 3, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 июня мск.

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Полный кард турнира UFC on ESPN 11. Лас-Вегас (штат Невада, США)

Основной кард

Александр Волков — Кёртис Блейдс

Джош Эмметт — Шейн Бургос

Лайман Гуд — Белал Мухаммад

Джим Миллер — Рузвельт Робертс

Ракель Пеннингтон — Марион Рино

Предварительный кард

Бобби Грин — Клэй Гуида

Тешиа Торрес — Бриенна ван Бурен

Марк-Андре Баррио — Оскар Пьехота

Кортни Кейси — Джиллиан Робертсон

Фрэнк Камачо — Мэтт Фривола

Роксан Модаффери — Лорен Мёрфи

Остин Хаббард — Джои Солецки.