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Видео: проморолик боя Волков — Блейдс

Видео: проморолик боя Волков — Блейдс
Бокс/ММА / UFC 0

Опубликован проморолик предстоящего поединка российского бойца смешанного стиля Александра Волкова и американца Кёртиса Блейдса. Напомним, бой Волкова и Блейдса, представляющих тяжёлую весовую категорию, возглавит турнир UFC Вегас 3, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 июня мск.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Полный кард турнира UFC on ESPN 11. Лас-Вегас (штат Невада, США)

Основной кард

Александр Волков — Кёртис Блейдс
Джош Эмметт — Шейн Бургос
Лайман Гуд — Белал Мухаммад
Джим Миллер — Рузвельт Робертс
Ракель Пеннингтон — Марион Рино

Предварительный кард

Бобби Грин — Клэй Гуида
Тешиа Торрес — Бриенна ван Бурен
Марк-Андре Баррио — Оскар Пьехота
Кортни Кейси — Джиллиан Робертсон
Фрэнк Камачо — Мэтт Фривола
Роксан Модаффери — Лорен Мёрфи
Остин Хаббард — Джои Солецки.

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