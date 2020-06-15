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Боец MMA Минаков объяснил, почему Фёдор Емельяненко стал проигрывать

Боец MMA Минаков объяснил, почему Фёдор Емельяненко стал проигрывать
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе россиянин Виталий Минаков рассказал, почему, по его мнению, знаменитый боец Фёдор Емельяненко ближе к концу карьеры стал терпеть поражения. Напомним, в 2017 году Емельяненко уступил Мэтту Митриону, а в 2019-м — Райану Бейдеру.

По мнению Минакова, Емельяненко стал излишне осторожничать, что негативно сказалось на его результатах.

«Фёдор, на мой взгляд, стал осторожничать. И теперь атакуют его. Когда же атаковал он, то его противники оборонялись, отмахивались, вели бой в защите.

Так вот, когда атакуешь, ты опасен, а когда останавливаешься — можешь пропустить. Так же у Фёдора. Может, это связано с функциональными кондициями, ведь, чтобы атаковать, нужно иметь бензин в запасе», — цитирует бойца «Спорт-экспресс».

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