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Экс-боец UFC и PFL Рашид Магомедов подписал контракт с ACA

Экс-боец UFC и PFL Рашид Магомедов подписал контракт с ACA
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Один из самых техничных ударников в ММА 36-летний Рашид Магомедов (23-5-1) пополнил ростер легковесов лиги ACA, подписав долгосрочный контракт. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету 36-летнего Магомедова 23 победы, 5 поражений и 1 ничья в ММА. С 2014 по 2017 год Рашид выступал в UFC (5 побед, 1 поражение), в дальнейшем перешёл в PFL. Ранее сообщалось, что его первым соперником в АСА должен стать Эдуард Вартанян.

В начале июня с лигой ACA подписал контракт ещё один российский боец ММА, экс-чемпион FNG Александр Матмуратов (9-4), он проведёт поединок против Биберта Туменова.

Бой Александр Матмуратов — Биберт Туменов состоится 11 июля на АСА 106, место и формат проведения турнира будут анонсированы позднее.

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