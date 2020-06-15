«Хотели ограбить, а оставили чаевые». Узбекский боец UFC — о работе таксистом в Нью-Йорке

Узбекский боец UFC Зарух Аддашев, переехавший в США в 2012 году, рассказал об опыте работы таксистом в Нью-Йорке.

«Один раз хотели ограбить, но в итоге так получилось, что они мне оставили чаевых больше, чем заплатили за поездку. История такая: я подъехал к одному району, он немного опасный, там беспредельщики живут. Обычно водители говорили: «В этом районе лучше выключай программу и уезжай оттуда».

Мне попался клиент, подумал: «Заберу, что уж там. Деньги же». Ко мне в машину сели парни, видно, что уличные. В приложении есть штука, называется Meter, включаешь её — начинается поездка, запускается счётчик. Я включил, еду, а один из них говорит: «Выключай давай». Я остановился и спросил: «Зачем? Вы хотите спуститься?» Они ответили: «Нет, мы просто хотим доехать бесплатно».

Начали угрожать. Конечно, я хоть и боец, но без страха не обошлось. Ты ведь в чужом районе, один. Я сразу взял телефон в руки, вышел из машины, начал набирать номер, а они: «Стой-стой, всё, не надо выключать». Сел обратно, и мы поехали.

У меня всегда были карточки со своей фотографией. Хотел стать тренером, вешал в машине на самое видное место, чтобы те, кому интересно, приходили на тренировки. Всегда были планы открыть свой зал.

Один из этих пассажиров спросил: «Твоя фотка? Дерёшься?» Ответил, что дерусь, и начал рассказывать свою историю про бои. Оказалось, что они тоже смотрят UFC, спрашивали: «Ты Джона Джонса знаешь? Это же мой самый любимый боец!» Довёз их до места, они заплатили и ещё 20 долларов оставили мне чаевыми», — цитирует бойца «Спорт-экспресс».