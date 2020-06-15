Россиянка Лиана Джоджуа выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове»

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в смешанных единоборствах, проведёт поединок на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который состоится 15 июля. Соперницей россиянки станет представительница Румынии Диана Белбита. Об этом сообщает пресс-служба Prime Fight Management.

25-летняя Джоджуа, которая до этого выступала в весовой категории до 61 кг, на этот раз сразится в весе до 57 кг.

В активе Джоджуа семь побед при трёх поражениях в смешанных единоборствах. Её соперница имеет в карьере 17 боёв при пяти поражениях. Для обоих спортсменок поединок станет вторым в UFC.

Если у вас не отображается фотография афиши поединка, её можно посмотреть в «инстаграме» Prime Fight Management.