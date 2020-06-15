Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора

Американский боец UFC Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Фергюсон опубликовал видео в своём «инстаграме»,
«Понедельник Макнаггетса. Сделаем UFC снова великим», — подписал видео Тони Фергюсон.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Тони Фергюсона.
Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.
Тони Фергюсон в последнем для себя поединке проиграл Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона организации.
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