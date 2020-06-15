Полный кард турнира UFC 251: Усман — Бёрнс, Волкановски — Холлоуэй, Ян — Алду и другие бои

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя — в главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Гилбертом Бёрнсом.
В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Алду.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 251
Основной кард
Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бернс (№1) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации
Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации
Пётр Ян (№3) — Жозе Алду (№13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации
Джессика Андраде (№1) — Роуз Намаюнас (№2) — женский минимальный вес
Аманда Рибас (№15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес.
Предварительный кард
Педро Муньос — Фрэнки Эдгар
Волкан Оздемир — Иржи Прохазка
Леонардо Сантос — Роман Богатов
Тай Туйваса — Ярис Данхо
Макван Амирхани — Дэнни Генри
Кэрол Роза — Ванесса Мело
Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва.
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