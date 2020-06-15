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Аманда Нуньес призналась, что может завершить карьеру

Аманда Нуньес призналась, что может завершить карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес призналась, что может завершить карьеру в ближайшем будущем.

«Я достигла всего, чего хотела. Я в порядке, способна продолжать жить своей жизнью и сделать следующий шаг. Может быть, я стану тренером и помогу некоторым девушкам.

Я могу завершить карьеру, могу продолжить драться. У меня всё отлично. Я уже точно войду в Зал славы UFC. Если я закончу выступления, моя жизнь продолжит идти своим чередом, а UFC поддержит меня и сделает всё, чтобы я продолжила работать и зарабатывать деньги», — приводит слова Аманды Нуньес Essentialy Sport.

На турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.

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