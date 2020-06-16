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Аргба победил Диланяна в главном бою первого турнира по боксу в России во время пандемии

Аргба победил Диланяна в главном бою первого турнира по боксу в России во время пандемии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В понедельник, 15 июня, в Москве состоялся первый боксерский турнир на территории России после постепенного снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

В главном бою вечера россиянин Харитон Агрба по итогам 10 раундов победил армянина Манука Диланяна единогласным решением судей (100-90, 100-90, 100-90) и завоевал пояс WBA Continental в первом полусреднем весе. Для серебряного призера Европейских игр — 2019 Агрбы эта победа стала третьей на профессиональном ринге. Диланян потерпел четвёртое поражение, также в активе боксёра из Армении 11 побед и ничья.

В рамках шоу прошли еще четыре поединка. Россиянин Андраник Григорян единогласным решением судей взял верх над белорусом Андреем Исаевым, бой прошёл в рамках полулёгкого веса. Григорян одержал 12-ю победу на профессиональном ринге.

Российский тяжеловес Владимир Иванов техническим нокаутом в пятом раунде победил своего соотечественника Игоря Вильчицкого.

Еще один боксёр из России, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин, выступающий во втором среднем весе, единогласным решением судей оказался сильнее своего соотечественника Максима Смирнова.

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