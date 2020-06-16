Аргба: мне очень хочется завоевать пояс чемпиона мира, и мы к этому идём

Российский боксёр Харитон Аргба прокомментировал победу над Мануком Диланяном.
«Я доволен своим выступлением. Мы с командой проделали большую работу, и нам удалось реализовать наши наработки в поединке. Я очень рад этому результату, ведь я впервые боксировал в главном бою вечера, плюс я впервые провел десятираундовый поединок. При этом были эпизоды, когда я расслаблялся и пропускал удары. Будем работать над своими ошибками и двигаться дальше.
Надо признать, что во время выступления при зрителях совершенно другая атмосфера. Хотя повторюсь, я понимал всю ответственность — знал, сколько людей за меня переживают. Я не хотел подвести свою команду, и я рад, что мне удалось выйти победителем.
Я ставлю перед собой самые максимальные цели, потому что в профессиональном спорте нужно быть уверенным в себе и стремиться только к лучшему. Мне очень хочется завоевать пояс чемпиона мира, и мы к этому идём. Но пока я не хочу загадывать вперед, все эти вопросы сначала нужно обсуждать с моей командой», — приводит слова Аргбы официальный сайт Федерации бокса России.
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