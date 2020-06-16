Макс Рошкопф проведёт бой с Остином Хаббардом на UFC Вегас 3
Макс Рошкопф заменит снявшегося Джо Солеки на UFC Вегас 3 и проведёт поединок с Остином Хаббардом, сообщает Sherdog.com. Бой состоится на коротком уведомлении. Солеки отказался от участия на прошлой неделе, сославшись на не зависящие от него причины.
На данный момент в карьере 25-летнего Рошкопфа 5 побед в ММА и ни одного поражения.
Турнир состоится 20 июня в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет поединок тяжеловеса Александра Волкова и Кёртиса Блэйдса. Всего в рамках шоу состоится 11 боев с участием представителей России, Канады, США и Польши.
Основной кард:
Александр Волков – Кёртис Блэйдс;
Шейн Бургос – Джош Эмметт;
Ракель Пеннингтон – Марион Рено;
Лаймен Гуд – Белал Мухаммад;
Джим Миллер – Рузвельт Робертс.
- 16 июня 2020
-
10:19
-
10:18
-
09:49
-
09:41
-
08:56
-
07:47
-
06:51
-
00:06
-
00:04
- 15 июня 2020
-
22:54
-
21:43
-
20:55
-
19:17
-
18:40
-
16:24
-
16:09
-
15:10
-
14:03
-
13:56
-
13:19
-
12:39
-
12:08
-
11:17
-
10:36
-
10:00
-
09:00
-
03:50
-
02:56
-
01:00
- 14 июня 2020
-
23:47
-
22:55
-
21:58
-
20:45
-
19:46
-
18:45
Партнерский контент