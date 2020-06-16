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Макс Рошкопф проведёт бой с Остином Хаббардом на UFC Вегас 3

Макс Рошкопф проведёт бой с Остином Хаббардом на UFC Вегас 3
Бокс/ММА / UFC 0

Макс Рошкопф заменит снявшегося Джо Солеки на UFC Вегас 3 и проведёт поединок с Остином Хаббардом, сообщает Sherdog.com. Бой состоится на коротком уведомлении. Солеки отказался от участия на прошлой неделе, сославшись на не зависящие от него причины.

На данный момент в карьере 25-летнего Рошкопфа 5 побед в ММА и ни одного поражения.

Турнир состоится 20 июня в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет поединок тяжеловеса Александра Волкова и Кёртиса Блэйдса. Всего в рамках шоу состоится 11 боев с участием представителей России, Канады, США и Польши.

Основной кард:

Александр Волков – Кёртис Блэйдс;
Шейн Бургос – Джош Эмметт;
Ракель Пеннингтон – Марион Рено;
Лаймен Гуд – Белал Мухаммад;
Джим Миллер – Рузвельт Робертс.

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