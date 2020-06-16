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Яна Куницкая подписала контракт на новый бой в UFC. Фото

Яна Куницкая подписала контракт на новый бой в UFC. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC, объявила, что подписала контракт на следующий поединок. Она опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как она подписывает контракт. При этом она не стала рассказывать, кто окажется её соперницей.

«Угадайте, с кем бой намечается?» — подписала Яна фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Куницкой.

30-летняя Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году. Всего на её счету 12 побед и 5 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Она чемпионка России по тхэквондо, чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грэпплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.

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