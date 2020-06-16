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Экс-боец UFC: в промоушене ждали, пока я не умру с голоду. Вы просто скот для них

Экс-боец UFC: в промоушене ждали, пока я не умру с голоду. Вы просто скот для них
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Роланд Делорме поделился историей, как матчмейкер Джо Сильва организовывал для него поединки.

«4 декабря я провёл свой первый бой в UFC. После победы мы поговорили с Джо. Я спросил, нужен ли я ему в январе, потому что впереди был мой день рождения, первый день рождения моей дочери и Рождество. Плюс Новый год, и я просто хотел передохнуть. «Если понадоблюсь тебе, то останусь в спортзале», — сказал я тогда. Силва ответил: „Ты мне не нужен“. Затем он звонит мне 28 декабря и предлагает бой через две недели. Я сказал: «Нет».

Даже если бы захотел, у меня не было времени сделать вес. А UFC просто посадили меня на скамейку на шесть месяцев и ждали, пока я не умру с голоду и не разорюсь, прежде чем предложить бой с убийцей с уведомлением за две недели. Вот как они делают бизнес. Вы просто скот для них», — приводит слова Делорме BJ Penn.

Сильва работал в UFC с 2001 года и занимался организацией боёв от лёгкого до тяжёлого дивизиона.

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