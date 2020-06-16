Журнал The Ring назвал топ-10 лучших тяжеловесов современности. Поветкин стал шестым

Журнал The Ring опубликовал свежую версию рейтинга лучших боксёров, выступающих в тяжёлой весовой категории. Чемпионом по версии журнала стал обладатель пояса WBC Тайсона Фьюри. На первой строчке рейтинга обосновался обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, опередивший Диллиана Уайта и бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Россиянин Александр Поветкин занял шестое место.

Лучшие боксёры тяжёлой весовой категории (версия журнала The Ring):

Чемпион — Тайсон Фьюри

1. Энтони Джошуа

2. Диллиан Уайт

3. Деонтей Уайлдер

4. Луис Ортис

5. Энди Руис

6. Александр Поветкин

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Кубрат Пулев.

Ранее Тайсон Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности. В список попал украинец Александр Усик.