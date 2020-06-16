Гэтжи: если я побью Хабиба, Макгрегор вернётся

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи предположил, что Конор Макгрегор, который ранее в третий раз объявил о завершении карьеры, передумает и вернётся в октагон, если действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграет Гэтжи. Напомним, поединок Нурмагомедов — Гэтжи планируется провести в сентябре 2020 года.

«Думаю, что Макгрегор снова проведёт бой. Ему надо посмотреть, кто выйдет победителем из нашего с Хабибом поединка. Если я его побью, он точно вернётся. Если победит Хабиб — тогда не уверен.

Как бы то ни было, он легенда. Этого у него не отнять. Он добился всего, о чём мечтает каждый боец. Снимаю перед ним шляпу, но не могу дождаться момента, когда ударю его в лицо», — рассказал Гэтжи в интервью ESPN.