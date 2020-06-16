Стал известен главный бой на ACA 108

Главным событием на турнире ACA 108, который состоится 8 августа, будет поединок одного из самых техничных ударников в ММА, россиянина Рашида Магомедова с соотечественником Эдуардом Вартаняном. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету 36-летнего Магомедова, дебютирующего в ACA, 23 победы, 5 поражений и 1 ничья в ММА. С 2014 по 2017 годы Рашид выступал в UFC (5 побед, 1 поражение), в дальнейшем перешёл в PFL.

29-летний легковес Вартанян провёл в ACA двенадцать боев, выиграв в девяти из них, всего на его счету в ММА 20 побед, 4 поражения.



В начале июня с лигой ACA подписал контракт ещё один российский боец ММА, экс-чемпион FNG Александр Матмуратов (9-4), он проведёт поединок против Биберта Туменова.