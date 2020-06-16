Боб Арум составил портрет идеального боксёра: мощь Тайсона, интеллект Мохаммеда Али

Боксёрский промоутер Боб Арум собрал портрет идеального боксёра. 88-летнему функционеру предложили выбрать сильнейшего спортсмена в семи отдельных показателях. Вот что у него получилось:

мощь — Майк Тайсон;

скорость — Мэнни Пакьяо;

боксёрский интеллект — Мохаммед Али;

джеб — Мохаммед Али;

челюсть — Мохаммед Али;

характер — Хулио Сесар Чавес;

защита — Андре Уорд.

Если у вас не видно изображения с выбором Арума, посмотреть его можно в официальном «инстаграме» wbcboxing.

Ранее Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec, Джордж Форман назвал топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов, Флойд Мейвезер назвал топ-5 величайших боксёров в истории, поставив себя на первое место, а Тайсон Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности.