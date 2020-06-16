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Боб Арум составил портрет идеального боксёра: мощь Тайсона, интеллект Мохаммеда Али

Боб Арум составил портрет идеального боксёра: мощь Тайсона, интеллект Мохаммеда Али
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боксёрский промоутер Боб Арум собрал портрет идеального боксёра. 88-летнему функционеру предложили выбрать сильнейшего спортсмена в семи отдельных показателях. Вот что у него получилось:

мощь — Майк Тайсон;
скорость — Мэнни Пакьяо;
боксёрский интеллект — Мохаммед Али;
джеб — Мохаммед Али;
челюсть — Мохаммед Али;
характер — Хулио Сесар Чавес;
защита — Андре Уорд.

Если у вас не видно изображения с выбором Арума, посмотреть его можно в официальном «инстаграме» wbcboxing.

Ранее Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec, Джордж Форман назвал топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов, Флойд Мейвезер назвал топ-5 величайших боксёров в истории, поставив себя на первое место, а Тайсон Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности.

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