Боб Арум составил портрет идеального боксёра: мощь Тайсона, интеллект Мохаммеда Али

Боксёрский промоутер Боб Арум собрал портрет идеального боксёра. 88-летнему функционеру предложили выбрать сильнейшего спортсмена в семи отдельных показателях. Вот что у него получилось:
мощь — Майк Тайсон;
скорость — Мэнни Пакьяо;
боксёрский интеллект — Мохаммед Али;
джеб — Мохаммед Али;
челюсть — Мохаммед Али;
характер — Хулио Сесар Чавес;
защита — Андре Уорд.
Если у вас не видно изображения с выбором Арума, посмотреть его можно в официальном «инстаграме» wbcboxing.
Ранее Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec, Джордж Форман назвал топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов, Флойд Мейвезер назвал топ-5 величайших боксёров в истории, поставив себя на первое место, а Тайсон Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности.
- 16 июня 2020
-
15:01
-
14:09
-
13:41
-
13:00
-
12:02
-
10:19
-
10:18
-
09:49
-
09:41
-
08:56
-
07:47
-
06:51
-
00:06
-
00:04
- 15 июня 2020
-
22:54
-
21:43
-
20:55
-
19:17
-
18:40
-
16:24
-
16:09
-
15:10
-
14:03
-
13:56
-
13:19
-
12:39
-
12:08
-
11:17
-
10:36
-
10:00
-
09:00
-
03:50
-
02:56
-
01:00
- 14 июня 2020
-
23:47