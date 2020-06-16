Популярный телеграм-канал посоветовал Хабибу Нурмагомедову стать политиком

В популярном телеграм-канале «Незыгарь», у которого более 344 тыс. подписчиков, объяснили, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал бы влиятельной политической фигурой. Ранее этот телеграм-канал назвал Нурмагомедова подходящим кандидатом на пост главы Дагестана.

«Учитывая статус действующего спортсмена, также имеет смысл рассмотреть вариант назначения Хабиба формально на должность, например, советника президента РФ (по спорту или молодёжной политике), а реально возложить на него по согласованию с УВП и нагрузку по Дагестану. Такая позиция позволит, с одной стороны, использовать его статус чистого спортсмена или посла молодёжи и его признанный международный авторитет для доведения национальной позиции на международном уровне, а с другой — через спортивную или молодёжную повестку обеспечивать решение и сопутствующих национальных задач.

Факт интегрирования в систему государственного управления регионом личностей, чей авторитет может выступать гарантом соблюдения публичных правил, окажет положительное влияние для привлечения инвестиций в регион, а значит, и решения множества социальных проблем, которые затем перерастают в политические.

При выборе кандидатуры главы региона представляется целесообразным, чтобы эта кандидатура могла дать синергию возможностям Хабиба Нурмагомедова.

Важной чертой руководителя, необходимой для эффективной реализации государственной политики в Дагестане на данном этапе, является способность личным авторитетом организовать работу на уровне субъекта и обеспечивать эффективное взаимодействие региональных органов государственной власти с их коллегами по смежным направлениям из федерального центра. Масштаб популярности Нурмагомедова, его поддержка руководством страны сами по себе могут выступать определёнными гарантами для бизнеса.

На политической арене Дагестана никогда ещё не было столь воспринимаемой всеми фигуры, которую народ любит, а враги уважают. Человека, столь равноудалённого от всех республиканских элит, кланов государственных и религиозных институтов.

Публичная признанность и авторитет при поддержке президента, безусловно, позволят Нурмагомедову быть эффективным управленцем, собрать команду из любого количества компетентных профессионалов высокого уровня как из числа привлечённых, так и местных кандидатов, а его личностных качеств достаточно, чтобы побуждать их трудиться во благо родины», — отмечается в сообщении телеграм-канала.