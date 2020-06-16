«Один удар может изменить всё». Тренер Хабиба — о бое с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от боя подопечного с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Поединок Нурмагомедов — Гэтжи планируется провести в сентябре 2020 года.

Напомним, одной из сильных сторон Гэтжи являются лоукики, то есть удары ногой по нижней части тела противника.

«Если оценивать навыки Джастина исключительно в стойке, то он не отличный ударник, но хороший. Хабиб тренировался в зале с теми, кто был лучше Джастина в ударных навыках, и у него не было проблем.

Что по факту будет, никто не знает. Один лоукик или удар рукой может изменить всё. Знаем точно только то, что Джастин заслужил свой шанс. Он отличный боец и дерётся ярко. Бой точно не станет разочарованием», — рассказал Мендес в своём подкасте.