Хабиб Нурмагомедов: скоро сделаю заявление насчёт своего будущего

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме», в котором пообещал в скором времени сделать заявление о своём будущем.

«Эти двое хотят всё лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчёт своего будущего я скоро сделаю заявление», — написал он в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии, сделанной после тренировки.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.