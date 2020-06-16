В Петербурге устроили кулачные бои на самодельном плоту. Полиция задержала 8 человек

В Санкт-Петербурге полиция пресекла проведение кулачных боёв, которые проходили на самодельном плоту. Одним из организаторов турнира выступил блогер Артём Тарасов.

Соревнования проходили 14 июня в Василеостровском районе на территории Галерной гавани в Шкиперском протоке. Мероприятие посетило около 50 человек, 8 из них были задержаны полицией, сообщает Regnum.

«Ну что провели второй сезон кулачных боёв. Жаль не успели провести 2 главных боя. Спасибо полиции», – написал позже Тарасов.

Видео доступно на странице Артёма Тарасова в «Инстаграме».

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях».

Кроме того, в отношении организатора незаконного мероприятия составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2−2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).