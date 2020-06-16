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Бой Каттара с Иге возглавит один из турниров UFC на Бойцовском острове

Бой Каттара с Иге возглавит один из турниров UFC на Бойцовском острове
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC продолжает работу по организации кардов июльских турниров, которые пройдут на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Так, шоу 15 июля возглавит противостояние бойцов полулёгкого веса Келвина Каттара и Дэна Иге, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.

Оба предыдущие поединки провели в минувшем месяце. Келвин Каттар сумел нокаутировать Джереми Стивенса и, таким образом, закрыл поражение от Забита Магомедшарипова. На данный момент он занимает шестое место в рейтинге UFC в полулёгком весе.

Что касается Иге, то Дэн в минувшем бою раздельным решением судей победил Эдсона Барбозу. Для него та победа стала шестой кряду. Всего в сильнейшей лиге мира он провёл семь встреч.

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