Александр Емельяненко рассказал, что будет, если съесть 5 килограммов клубники

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о полезных свойствах клубники. По его словам, если человек за сезон съест пять килограммов этой ягоды, он очистит организм и обновит состав крови.

«Если за лето съесть килограммов 5 клубники — организм очистится, а состав крови обновится», — написал Емельяненко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, на данный момент Александр Емельяненко готовится к противостоянию с Магомедом Исмаиловым. Ожидается, что встреча состоится 24 июля. Последний раз Емельяненко выступал в ноябре минувшего года. Тогда он бился по правилам профессионального бокса и менее чем за один раунд нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.